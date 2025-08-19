Кошта після розмови із Зеленським: ЄС працюватиме зі США над «конкретними гарантіями безпеки»

Очільник Європейської Ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським 19 серпня.

За його словами, розмова відбулася одразу після наради з членами Європейської Ради. Кошта підкреслив підтримку Європейського Союзу для України та намір зберігати тиск на Росію.

«Нашими головними пріоритетами є припинення вбивств, просування обміну полоненими та забезпечення повернення тисяч дітей, викрадених Росією. Ми працюватимемо разом зі Сполученими Штатами над конкретними та необхідними гарантіями безпеки», – заявив Кошта.





Він додав, що ЄС спільно зі США та Україною планує підготувати наступні кроки для досягнення справедливого та сталого миру.

«Ми повинні продовжувати підтримувати український народ та рухатися вперед у процесі розширення. Майбутнє України також полягає у процвітанні та стабільності, які може забезпечити членство в ЄС», – зазначив голова Євроради.

Зеленський також повідомив про розмову, зазначивши, що засідання Євроради, яке їй передувало, було присвячене підсумкам переговорів із президентом Трампом у Вашингтоні.





«Обговорили з Антоніу результати засідання Євроради й подальші спільні дії. Цінуємо єдність та незмінну підтримку з боку Євросоюзу. Домовилися, що будемо й надалі тісно працювати разом», – заявив він.

Також, додав голова держави, сторони говорили про подальші кроки та підготовку 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та рух України до до членства в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників, серед яких був Макрон.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.