Туск: учасники зустрічі «Коаліції охочих» підтвердили підтримку України

Усі учасники зустрічі «Коаліції охочих» підтвердили необхідність подальшої підтримки України, заявив 19 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії і європейських країн дуже реалістично оцінили результати зустрічі на Алясці. Ми всі підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією», – написав Туск у соцмережі X.

Зустріч «Коаліції охочих» (країн, які пообіцяли підтримувати Україну у війні з Росією) відбувалася 19 серпня у форматі відеоконференції під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона і прем’єра Великої Британії Кіра Стармера.

О 14:00, після цієї зустрічі лідери ЄС мали почати віртуальне засідання Європейської ради.

Це засідання напередодні анонсував президент Європейської ради Антоніу Кошта. За його словами, на зустрічі будуть підбиті підсумки переговорів у Вашингтоні 18 серпня щодо України.

«Разом зі США ЄС продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», – зазначив Кошта.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа і Зеленського за участі ключових європейських союзників, серед яких був Мерц. Темою переговорів було припинення російської війни проти України.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі також було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Днями агенція Reuters із посиланням на джерела писала, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Трампом вимагав визнати суверенітет Росії над окупованим Кримом в угоді про припинення війни в Україні. Також, згідно з запропонованою Путіним угодою, Київ мав би повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку Росії заморозити лінію фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Стверджується, що Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих територій на півночі Сумщини й на північному сході Харківської області.

Україна заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу.

Зеленський зазначив 19 серпня, що після переговорів у Вашингтоні продовжується робота над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.