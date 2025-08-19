Мерц анонсував зустріч «Коаліції охочих» 19 серпня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 19 серпня пройде зустріч «Коаліції охочих» (країн, які пообіцяли підтримувати Україну у війні з Росією). За його словами, засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

«Після переговорів у Вашингтоні ми продовжуємо наші зусилля щодо миру в Україні: сьогодні вдень я візьму участь у відеоконференції Коаліції охочих щодо гарантій безпеки, а потім в обміні думками на засіданні Європейської ради», – написав Мерц у соцмережі X.

Як повідомляє агентство Reuters, засідання «Коаліції охочих» під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона і прем’єра Великої Британії Кіра Стармера заплановане на 13:15 за київським часом, а через годину після цього лідери ЄС зустрінуться на віртуальному засіданні Європейської ради.

Це засідання напередодні анонсував президент Європейської ради Антоніу Кошта. За його словами, на зустрічі будуть підбиті підсумки переговорів у Вашингтоні 18 серпня щодо України.

«Разом зі США ЄС продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», – зазначив Кошта.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа і Зеленського за участі ключових європейських союзників, серед яких був Мерц. Темою переговорів було припинення російської війни проти України.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі також було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Днями агенція Reuters із посиланням на джерела писала, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Трампом вимагав визнати суверенітет Росії над окупованим Кримом в угоді про припинення війни в Україні. Також, згідно з запропонованою Путіним угодою, Київ мав би повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку Росії заморозити лінію фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Стверджується, що Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих територій на півночі Сумщини й на північному сході Харківської області.

Україна заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу.

Зеленський зазначив 19 серпня, що після переговорів у Вашингтоні продовжується робота над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.