Reuters: у розмові з Трампом Зеленський відхилив вимогу віддати Донбас Росії

Президент України Володимир Зеленський у розмові з американським лідером Дональдом Трампом відмовився віддавати Росії Донбас, пише видання Reuters.

Джерело Reuters, яке знайоме з перебігом обговорень, послалося на слова Трампа про те, що президент РФ Володимир Путін запропонував «заморозити» більшу частину ліній фронту, якщо ЗСУ поступляться всім Донбасом, який є однією з головних цілей Москви у війні.

«Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело», – пише агентство.

Водночас, як пише FT, Зеленський готовий обговорювати питання територій на зустрічі з Трампом у Білому домі 18 серпня, але поступок щодо Донеччини не планує.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін продовжує вимагати від України відмовитися від контролю над усією територією Донбасу, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, які побажали залишитися анонімними.



«Під час розмови Трамп заявив, що хоча Україна сама вирішує, що робити зі своєю територією, позиція Путіна не змінилася – він, як і раніше, хоче, щоб Київ поступився контролем над усім Донбасом на сході України», – пише видання.

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.



Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».