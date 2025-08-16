«Відверта і змістовна розмова»: Путін прокоментував переговори з Трампом

Президент РФ Володимир Путін схвально відгукнувся про зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на Алясці. Він заявив, що цей саміт «наближає до потрібних рішень» щодо України, пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, Путін назвав саміт «своєчасним та дуже корисним», особливо щодо обговорення вирішення так званої «української кризи» (так в Росії називають війну проти України – ред).

«Перш за все, звичайно, говорили про можливе вирішення української кризи на справедливій основі. І звичайно, у нас була можливість, що ми й зробили, поговорити про генезу, про причини цієї кризи. Саме усунення цих причин повинно бути покладено в основу врегулювання», – заявив президент РФ.

Також Путін поскаржився, що, мовляв, США та Росія давно не вели переговорів на такому рівні та підтвердив, що Росія використала нагоду викласти США свою «позицію».

Також він заявив, що Кремль, мовляв, «із повагою» ставиться до позиції адміністрації США, яка «бачить необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій».

«Ну і ми теж цього хотіли б і хотіли б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами. Розмова була дуже відвертою, змістовною, і, на мій погляд, це наближає нас до потрібних рішень», – додав Путін.

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.



Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».



