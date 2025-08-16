Боротьба за майбутнє України та безпеку всієї Європи входить у «вирішальну фазу» – Туск

Боротьба за майбутнє України та безпеку всієї Європи входить у «вирішальну фазу», наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи увійшла у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише силу, а Путін(президент РФ Володимир Путін – ред.) знову довів, що є хитрим і безжальним гравцем», – наголосив Туск, якого цитує The Guardian.

Він підкреслив, що в цих умовах «ключовим є збереження єдності всього Заходу у протидії діям Кремля».

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.



Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».



