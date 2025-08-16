Трамп: потрібна мирна угода, а не «просто тимчасове припинення вогню»

Президент США Дональд Трамп заявив, що потрібна мирна угода, а не «просто тимчасове припинення вогню».



«Усі дійшли згоди, що найефективніший спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – одразу перейти до мирної угоди, яка дійсно завершить війну, а не просто домовитись про тимчасове припинення вогню, яке часто не дотримується», – написав він в TruthSocial після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, а також телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.



Трамп додав, що Зеленський відвідає Вашингтон 18 серпня, і «якщо все вдасться, буде запланована зустріч із президентом Путіним».

Раніше кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело писав, що президент США під час своїх розмов з Зеленським і європейськими лідерами озвучив позицію Путіна – він не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди.

«Президент Трамп повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир’я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. За словами джерела, яке брало участь у телефонній розмові, Трамп сказав: «Я вважаю, що швидка мирна угода краща за перемир’я» - написав він у соцмережі Х.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Вранці 16 серпня Дональд Трамп поінформував Володимира Зеленського та інших європейських лідерів про свій саміт з Путіним. Відбулася розмова Зеленського та Трампа, а також інша за участі європейських лідерів та генсека НАТО.

Після цієї розмови Зеленський повідомив, що «всі деталі по завершенню війни» збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії наголошують, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України». Також вони визнають, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, які дозволять їй ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.



