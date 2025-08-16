Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Трамп: потрібна мирна угода, а не «просто тимчасове припинення вогню»

«Усі дійшли згоди, що найефективніший спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – одразу перейти до мирної угоди»
«Усі дійшли згоди, що найефективніший спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – одразу перейти до мирної угоди»

Президент США Дональд Трамп заявив, що потрібна мирна угода, а не «просто тимчасове припинення вогню».

«Усі дійшли згоди, що найефективніший спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – одразу перейти до мирної угоди, яка дійсно завершить війну, а не просто домовитись про тимчасове припинення вогню, яке часто не дотримується», – написав він в TruthSocial після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, а також телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Трамп додав, що Зеленський відвідає Вашингтон 18 серпня, і «якщо все вдасться, буде запланована зустріч із президентом Путіним».

Раніше кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело писав, що президент США під час своїх розмов з Зеленським і європейськими лідерами озвучив позицію Путіна – він не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди.

«Президент Трамп повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир’я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. За словами джерела, яке брало участь у телефонній розмові, Трамп сказав: «Я вважаю, що швидка мирна угода краща за перемир’я» - написав він у соцмережі Х.

Читайте також: Перемир’я не досягнуто, але Україну «не продали». Саміт на Алясці: успіх чи провал?

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Вранці 16 серпня Дональд Трамп поінформував Володимира Зеленського та інших європейських лідерів про свій саміт з Путіним. Відбулася розмова Зеленського та Трампа, а також інша за участі європейських лідерів та генсека НАТО.

Після цієї розмови Зеленський повідомив, що «всі деталі по завершенню війни» збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії наголошують, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України». Також вони визнають, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, які дозволять їй ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG