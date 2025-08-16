Сенатор Грем: якщо відбудеться зустріч лідерів України, США та Росії, війна може закінчитися у 2025 році

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що у разі проведення тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії війна закінчиться до грудня 2025 року.

«Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, то я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва», – написав він у соцмережі Х.





Водночас якщо така зустріч не відбудеться, сенатор припускає, що Трамп «може завдати серйозних наслідків Путіну і тим, хто купує його нафту і газ».

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць. Президент США також повідомив, що найближчим часом за його участі може бути організована зустріч Зеленського та Путіна.

Згодом Володимир Зеленський повідомив,що «всі деталі по завершенню війни» збирається обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.



