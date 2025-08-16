Після Аляски: Зеленський терміново їде до США, а сенатор Грем допускає кінець війни у 2025-му

Після зустрічі з Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп поспілкувався з президентом України. Володимир Зеленський вже анонсував візит до Вашингтону. А європейські лідери після розмови з Трампом заявили, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свою територіальну цілісність та наголосили на неприпустимості поступок Росії. Як розвиватимуться події після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці?

«Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок (18 серпня – ред.). Вдячний за запрошення», – написав Володимир Зеленський у телеграмі.

За словами Зеленського, після зустрічі Трампа з Путіним у нього відбулася телефонна «тривала, змістовна розмова» з президентом США.

«Тривала, змістовна розмова з президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з президентом Трампом», – написав він у телеграмі.

Як зауважив Зеленський, важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою – обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.

Президент України зазначив, що Дональд Трамп поінформував його про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови.

«Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього», – додав президент України.

Зеленський знову підтвердив, що Україна готова працювати максимально продуктивно заради миру.

Сенатор Грем: війна може закінчитися у 2025 році

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що у разі проведення тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії війна закінчиться до грудня 2025 року.

«Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, то я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва», – написав він у соцмережі Х.

Водночас якщо така зустріч не відбудеться, сенатор припускає, що Трамп «може завдати серйозних наслідків Путіну і тим, хто купує його нафту і газ».

Європейські лідери оприлюднили заяву

Європейські лідери – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Фінляндії та Британії – після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву, у якій, серед іншого, наголошується про необхідність надання Україні надійних гарантій безпеки.



«Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати право вето на шлях України до ЄС і НАТО», – йдеться у заяві.

Рішення щодо своєї території має приймати Україна, а міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, наголошують європейські лідери.

Вони також заявили про готовність співпрацювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

У ЄС наголосили про продовження підтримки України і зазначили, що продовжуватимуть посилювати санкції проти РФ, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

Стармер: санкції проти РФ посилюватимуть, поки вона не припинить свої атаки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці «як ніколи наблизила» можливість завершення війни Росії в Україні. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій британським урядом.



За його словами, наступним кроком мають бути подальші переговори за участю українського президента Володимира Зеленського, оскільки «шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього».

Стармер також привітав відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди – це «важливий прогрес, який буде мати вирішальне значення для стримування Путіна від нових агресивних дій», Проте він не уточнив, про які саме гарантії йдеться.

Водночас Стармер наголосив, що Британія продовжить посилювати тиск на Росію ще більшими санкціями, доки вона не припинить свої атаки.

Британський прем’єр додав, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.

США обговорювали з союзниками гарантії безпеки для України у форматі 5 статті НАТО – ЗМІ

Частина розмов із президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України «типу статті 5» за підтримки Європи та США у разі укладення мирної угоди, повідомив CNN неназваний європейський чиновник.

За його словами, НАТО не братиме участі в цих гарантіях.

Точні деталі пропозиції наразі невідомі, і не зрозуміло, як саме будуть реалізовані ці гарантії.

Також джерело агенції «Інтерфакс-Україна» повідомило, що під час розмови Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів американська сторона запропонувала гарантії безпеки у форматі 5 статті без НАТО.

«Як одну із гарантій безпеки для України американська сторона запропонувала, начебто погоджену з Путіним, non NATO article 5 type гарантію», – повідомило джерело.

Стаття 5 – положення про колективну оборону, яке зобовʼязує членів Альянсу захищати один одного.

Питання гарантій безпеки в форматі 5 статті для України вже озвучувалося раніше. Зокрема, премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявляла, що Україна повинна отримати безпеку НАТО без фактичного членства у військовому альянсі.

Трамп: потрібна мирна угода, а не «просто тимчасове припинення вогню»

Президент США заявив, що потрібна мирна угода, а не «просто тимчасове припинення вогню».



«Усі дійшли згоди, що найефективніший спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – одразу перейти до мирної угоди, яка дійсно завершить війну, а не просто домовитись про тимчасове припинення вогню, яке часто не дотримується», – написав він в TruthSocial після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, а також телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.



Трамп зауважив, що Зеленський відвідає Вашингтон 18 серпня, і «якщо все вдасться, буде запланована зустріч із президентом Путіним».

Раніше кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело писав, що президент США під час своїх розмов з Зеленським і європейськими лідерами озвучив позицію Путіна – він не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди.

«Президент Трамп повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир’я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. За словами джерела, яке брало участь у телефонній розмові, Трамп сказав: «Я вважаю, що швидка мирна угода краща за перемир’я», – написав він у соцмережі Х.

ISW: заяви Путіна на Алясці не вказують про готовність піти на компроміс

Російський лідер Володимир Путін на спільній з президентом США Дональдом Трампом пресконференції не сказав нічого, що вказувало б на пом’якшення його військових цілей або готовність піти на компроміс щодо них. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російський лідер повторив дві стандартні наративні лінії, які Кремль використовує, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну та вбити клин між США, Європою та Україною.

У ISW додають, що послідовність між заявами Путіна на пресконференції з Трампом 15 серпня та його попередніми заявами свідчить про те, що він залишається прихильником думки, що існування України як держави та її територіальна цілісність залежать від союзу України з Росією.



На пресконференції Путін наголосив на важливості вирішення «корінних причин» війни в Україні, яку Кремль визначив як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.

Тейлор про підсумки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

«Нічого хорошого не сталося, але і нічого поганого не сталося. Не сталося найкращого, але не сталося і найгіршого. Не була Україна продана. Не сталося Мюнхена, і не сталося Ялти, коли б Україна була б продана», – зазначив колишній посол США в Києві Вільям Тейлор.



