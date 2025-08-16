Зустріч на Алясці надала «нового імпульсу» завершенню війни в Україні – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у соцмережі X вкотре висловив готовність Туреччини стати «рушійною силою мирного врегулювання».

Він закликав надати «нову динаміку» мирному процесу у війні в Україні та висловив надію, що участь президента Володимира Зеленського «допоможе закласти основу для тривалого миру».

«Зустріч на Алясці надала нового імпульсу зусиллям щодо припинення війни в Україні. Ми вітаємо саміт на Алясці й сподіваємося, що цей новий процес, у якому візьме участь президент України Зеленський, закладе основу для міцного миру. Туреччина готова зробити свій внесок у встановлення миру», – зазначив Ердоган.

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.





Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».



