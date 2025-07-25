Ердоган заявив про готовність прийняти зустріч Путіна й Зеленського в Стамбулі

Влада Туреччини готова прийняти в себе лідерів України й Росії, заявив президент країни Реджеп Теїп Ердоган 25 липня.

Спілкуючись із журналістами, він згадав про останню зустріч делегацій двох країн у Стамбулі, зазначивши, що приймав у себе українську делегацію, а також мав переговори з Володимиром Путіним. Його слова наводить Управління комунікацій президента Туреччини.

«У майбутньому ми прагнутимемо об’єднати цих лідерів (Путіна та Зеленського – уточнення пресслужби Ердогана) у Стамбулі», – заявив Ердоган.

Він припустив, що цьому сприятимуть його повторна зустріч із Путіним, а також зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ердоган припустив, що такі зустрічі можуть відбутися протягом тижня.

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Провести до кінця цього літа особисту зустріч Зеленського та Путіна запропонувала українська сторона на переговорах України та Росії, що відбулися у середу у Стамбулі. Згідно з цією пропозицією, зустріч мала пройти в присутності президентів США та Туреччини Дональда Трампа та Реджепа Ердогана. Це не перша пропозиція Києва щодо зустрічі на рівні лідерів країн, однак досі Москва на це не погоджується.



Україна та Росія провели третій раунд переговорів у Стамбулі 23 липня, під час якого домовилися продовжити обміни військовополоненими, але також обговорювали повернення цивільних утримуваних осіб.

Перед переговорами у Стамбулі Рустем Умєров та голова Офісу президента України Андрій Єрмак відвідали Анкару, де розмовляли з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.



