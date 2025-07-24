У Кремлі вважають малоймовірною зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського президента Володимира Путіна до кінця серпня є малоймовірно.

«Ми з вами живемо в такий час, коли сказати, що чогось точно не буде, неможливо. Але, враховуючи той обсяг роботи, який належить зробити для того, щоб зблизити позиції, для нас, для того, щоб забезпечити свої інтереси, важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань», – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

Провести до кінця цього літа особисту зустріч Зеленського та Путіна запропонувала українська сторона на переговорах України та Росії, що відбулися у середу у Стамбулі. Згідно з цією пропозицією, зустріч мала пройти в присутності президентів США та Туреччини Дональда Трампа та Реджепа Ердогана. Це не перша пропозиція Києва щодо зустрічі на рівні лідерів країн, однак досі Москва на це не погоджується.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські офіційні особи продовжують імітувати зацікавленість у добросовісних переговорах, а рішення Москви направити ту саму переговорну групу середнього рівня на третій раунд переговорів свідчить про те, що незацікавленість Росії в мирних переговорах залишається незмінною.

Кремль заявляв про нібито зацікавленість у нових раундах переговорів, при цьому російські офіційні особи у червні та липні 2025 року повторювали давні вимоги Росії, які рівносильні капітуляції України.

Президент Росії Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року називав цілями Москви «денацифікацію» і «демілітаризацію» України. Тепер Путін і його підлеглі заявляють про необхідність усунення так званих «першопричин» війни. Серед них він називає розширення Північноатлантичного альянсу на схід і прагнення України в майбутньому приєднатися до НАТО.



