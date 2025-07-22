Кремль каже, що не очікує «дивовижних проривів» від переговорів з Україною і має намір «забезпечувати свої інтереси»

Кремль заявив, що не очікує «дивовижних проривів» від майбутніх переговорів з Україною і має намір «забезпечувати свої інтереси».

«Тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленостей щодо обміну чи повернення тіл – це вже результат. У нас немає жодних підстав сподіватися на якісь дивовижні прориви» – заявив журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков.

Він також заявив, що Москва має намір «забезпечити свої інтереси і виконати ті задачі, які ми ставили перед собою спочатку».

Джерело російської агенції ТАСС повідомило, що третій раунд переговорів між Росією та Україною відбудеться 24 липня. Пєсков не підтвердив і не спростував цю дату.

Україна офіційно запропонувала третій раунд переговорів з Росією. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров, який залишився очільником переговорної групи з російською стороною, доповів, що нова зустріч планується на середу, 23 липня.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські офіційні особи продовжують імітувати зацікавленість у добросовісних переговорах, а рішення Москви направити ту саму переговорну групу середнього рівня на майбутній третій раунд переговорів свідчить про те, що незацікавленість Росії в мирних переговорах залишається незмінною.

Востаннє Росія та Україна зустрічалися у Стамбулі 2 червня і лише уклали угоди про обмін військовополоненими через відмову Росії надати українським переговірникам меморандум зі своїми умовами мирного врегулювання напередодні переговорів.

Кремль відтоді неодноразово заявляв про нібито зацікавленість у третьому раунді переговорів, при цьому російські офіційні особи у червні та липні 2025 року повторювали давні вимоги Росії, які рівносильні капітуляції України.

Президент Росії Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року називав цілями Москви «денацифікацію» і «демілітаризацію» України. Тепер Путін і його підлеглі заявляють про необхідність усунення так званих «першопричин» війни. Серед них він називає розширення Північноатлантичного альянсу на схід і прагнення України в майбутньому приєднатися до НАТО.



