Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною, її очолить Умєров

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів переговорної роботи – про це він повідомив 22 липня.

«Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом», – заявив він.

За словами президента, Україна готова працювати «максимально продуктивно» заради звільнення полонених та повернення викрадених дітей, а також підготовки зустрічі лідерів двох країн для завершення війни:

«Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала».

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За словами Зеленського, керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

Президент додав, що доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Її очолить Умєров, до складу делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС та Офісу президента.

Напередодні президент України без додаткових деталей повідомив, що Рустем Умєров, який залишився очільником переговорної групи з російською стороною, доповів, що нова зустріч планується на середу, 23 липня.



