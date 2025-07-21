Зеленський повідомив про «реальний мораторій» на перевірки бізнесу

Рада національної безпеки і оборони запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами, повідомив увечері 21 липня президент України Володимир Зеленський.

«Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики», – вказав глава держави.

Зеленський додав, що «все те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване».

Раніше про підготовку річного мораторію на перевірки бізнесу повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Свириденко зазначила, що бізнесу планують дати «більше свободи».