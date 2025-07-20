Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу – Свириденко

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Ми одразу взяли високий темп. Провела перше засідання уряду, серію зустрічей із ключовими міністрами – сформували перші пріоритети», – каже вона.

Свириденко зазначила, що бізнесу планують дати «більше свободи», наступного тижня готується низка рішень.

«Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу», – повідомила Свириденко.

Також, за словами Свириденко, розпочався аудит кримінальних справ проти бізнесу.

«Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня», – підкреслила прем’єр-міністерка.

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони.

Зранку 17 липня парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України.



