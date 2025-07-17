Свириденко на першому засіданні Кабміну доручила урядовцям «визначити конкретний план дій»

Нова прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела перше засідання уряду під своїм головуванням. Як передає пресслужба Кабінетму міністрів, воно відбулося одразу після голосування у Верховній Раді 17 липня.

«Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій», – заявила Свириденко.

Вона додала, що ці плани будуть представлені публічно та підлягатимуть обговоренню з профільними комітетами парламенту, а також регулярній звітності: «повинні вийти на швидкий темп».





За словами Свириденко, вона має позитивний досвід співпраці з економічним комітетом у Раді і вважає, що конструктивна взаємодія також можлива за іншими напрямками.

«До речі, новий уряд – один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату», – зазначила вона.

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони.

Зранку 17 липня парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України.



