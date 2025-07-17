Зеленський анонсував зміни в секторах безпеки і дипломатії

Президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам за підтримку змін в уряді 17 липня. За його словами, вже сьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання.

Водночас, за словами голови держави, нові кадрові зміни можливі завтра та в понеділок:

«Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни».

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Крім того, Зеленський додав, що визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони.

Зранку 17 липня парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України.