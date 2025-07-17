Верховна Рада проголосувала за міністрів уряду Юлії Свириденко

Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Юлією Свириденко. Це рішення підтримали 253 парламентарії.

Михайло Федоров обійняв посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Олексій Кулеба став віцепрем’єр-міністром із відновлення України – міністром розвитку громад та територій.

Тарас Качка працюватиме віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Матвій Бідний буде міністром молоді та спорту.

Германа Галущенка призначили на посаду міністра юстиції України.

Світлана Гринчук отримала посаду міністерки енергетики.

Наталія Калмикова залишилася міністеркою у справах ветеранів, Ігор Клименко – міністром внутрішніх справ, Оксен Лісовий – міністром освіти і науки, Віктор Ляшко – міністром охорони здоровʼя, Сергій Марченко – міністром фінансів України.

Олексій Соболев очолив новостворене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Денис Улютін затверджений на посаду міністра соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Зранку 17 липня парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України.

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14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив про відставку, оприлюднивши свою заяву.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків».







