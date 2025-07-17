У Раді зареєстрували проєкти постанов про призначення Свириденко, Сибіги і Шмигаля на нові посади

У Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України, Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ і Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Ініціатор проєктів постанов – президент України Володимир Зеленський. Вони зареєстровані під № 13494, 13495 та 13496, датовані 17 липня.

Свириденко наразі виконує обов’язки першої віцепрем’єрки – міністерки економіки, Сибіга – міністра закордонних справ, Шмигаль – прем’єр міністра.





14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив про відставку, оприлюднивши свою заяву.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. До призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків».



