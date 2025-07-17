Зеленський вніс до Ради подання про призначення нового прем’єр-міністра

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Про це у телеграмі повідомили заступник голови комітету з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура та депутат від франції «Голос» Ярослав Железняк.

«О 9:45 Комітет з питань державності. Потім розгляд призначення премʼєра, складу уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16-17 мають завершити. Теоретично, ще мають затвердити програму дій уряду. Але там це можна зробити пізніше», – написав Железняк у телеграмі.

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14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив про відставку, оприлюднивши свою заяву.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків».