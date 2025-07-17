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Зеленський вніс до Ради подання про призначення нового прем’єр-міністра

14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу»
14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу»

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Про це у телеграмі повідомили заступник голови комітету з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура та депутат від франції «Голос» Ярослав Железняк.

«О 9:45 Комітет з питань державності. Потім розгляд призначення премʼєра, складу уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16-17 мають завершити. Теоретично, ще мають затвердити програму дій уряду. Але там це можна зробити пізніше», – написав Железняк у телеграмі.

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14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив про відставку, оприлюднивши свою заяву.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків».

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