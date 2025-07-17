Рада підтримала призначення Свириденко прем’єр-міністром

Верховна Рада затвердила Юлію Свириденко на посаді прем’єр-міністра. Про це повідомили депутати Верховної Ради Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

«За» проголосували 262 парламентарі.

У сесійній залі парламенту виступили президент України Володимир Зеленський. Також Юлія Свириденко відповіла на запитання депутатів.

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14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив про відставку, оприлюднивши свою заяву.

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків».