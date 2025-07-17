Шмигаль став новим міністром оборони, Сибіга зберіг посаду очільника МЗС – рішення Ради

Колишній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль затверджений на посаді міністра оборони. За це рішення 17 липня проголосували 267 депутатів, повідомив Ярослав Железняк із фракції «Голос».

Також Верховна Рада підтвердила повноваження чинного міністра закордонних справ Андрія Сибіги. За його роботу в уряді, яку він виконує від вересня 2024 року, проголосував 271 парламентарій.

16 липня Шмигаля звільнили з посади премʼєр-міністра України, він очолював уряд понад 5 років, це найтриваліше перебування на чолі Кабінету міністрів в історії.