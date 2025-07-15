Кабмін призначив нову уповноважену із захисту української мови

Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду мовного омбудсмена – про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук 15 липня.

«Кабінетом Міністрів України призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови», – заявив він.

Філологиня Олена Івановська є завідувачкою кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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На початку липня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду. Кремень був омбудсменом з 2020 року.

Напередодні 22 депутати Верховної Ради звернулися до відповідальних інституцій із проханням повторно подати кандидатуру Кременя на мовного омбудсмена. Раніше з аналогічним проханням виступили понад 30 українських культурних і громадських діячів.



