Секретаріат мовного омбудсмена продовжує роботу без очільника

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови продовжує роботу та виконання покладених на нього завдань в очікуванні призначення Кабміном мовного омбудсмена.

Як повідомляє пресслужба Уповноваженого, зокрема, продовжують приймати звернення громадян та скарги на порушення закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», також триває системний моніторинг дотримання мовного законодавства у визначених законом сферах.

Також зазначається, що представники мовного омбудсмена продовжують здійснювати розпочаті раніше заходи державного контролю – складають акти та протоколи про виявлені порушення.



У Секретаріаті інформують, що до призначення омбудсмена будуть розглядати всі звернення та скарги громадян, в межах компетенції скеровувати листи щодо необхідності усунення порушень та інформувати про можливу адміністративну відповідальність у разі невиконання норм закону.

«Водночас звертаємо увагу, що, відповідно до закону про державну мову, нові рішення про заходи державного контролю, а також рішення про застосування адміністративних стягнень можуть бути ухвалені виключно Уповноваженим із захисту державної мови», – йдеться у повідомленні.

Згідно з законом, подання кандидатур на посаду мовного омбудсмена закінчується за три місяці до завершення каденції чинного уповноваженого із захисту державної мови.

На початку липня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду. Кремень був омбудсменом з 2020 року.

Напередодні 22 депутати Верховної Ради звернулися до відповідальних інституцій із проханням повторно подати кандидатуру Кременя на мовного омбудсмена. Раніше з аналогічним проханням виступили понад 30 українських культурних і громадських діячів.

Наразі посада уповноваженого із захисту державної мови залишається вакантною.