Тарас Кремінь обраний мовним омбудсменом – депутат

Тарас Кремінь обраний уповноваженим із захисту української мови. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 8 липня, повідомив народний депутат від «Слуги народу» представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

«Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду Уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Кременя Тараса Дмитровича», – написав Мокан у Facebook.

Кремінь – з 2018 року професор Миколаївського національного аграрного університету та Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2000–2018 роках він був доцентом кафедри української літератури, заступник декана факультету філології та журналістики, професор Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського.

У 2014–2019 роках Кремінь був народним депутатом від «Народного фронту».

27 листопада 2019 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру завідувачки кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

У квітні вона пішла з посади, заявивши, що «треба знайти сили вчасно усвідомити, що двері, які просто намальовані на цегляній стіні, не відчиняються».