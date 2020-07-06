Російська не може бути другою державною мовою в Україні – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляє, що російська мова не може бути другою державною в Україні. Як заявив Данілов в інтерв’ю «Українській правді», для нього питання мови – «принципове».

«Є речі, наприклад, питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова», – заявив Данілов.

«Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ», – додав він.

7 липня Конституційний суд України починає розглядати конституційне подання 51 народного депутата про конституційність закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Автори подання наполягають на неконституційності закону, заявляючи, що він «спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками».

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».