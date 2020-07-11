Мовний омбудсмен про захист державної мови, російські міфи і українську Авакова
Він легко цитує Єшкілєва і апелює до оповідань Григора Тютюнника, каже, що, мабуть доля так розпорядилася, що захищати українську мову повинні люди з півдня і сходу. Депутат Верховної Ради VIII скликання, Тарас Кремінь був одним із співавторів закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Каже, «гайки», ані щось інше ніхто закручувати не збирається, але одним із пріоритетів своєї діяльності бачить неухильне дотримання громадянами мовного законодавства. Що для цього робитиме? Про це і більше новопризначений Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.
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