«Мовний майдан» 2012 року, який передував Революції гідності (40 фотографій)

25 Під час «Мовного майдану». Банер із портретами Київського князя України-Русі Володимира Великого, гетьмана Івана Мазепи, лідера ОУН Степана Бандери і написом «Мова – це надбання тисячоліття» під час футбольного матчу між збірними України і Чехії. Львів, 15 серпня 2012 року