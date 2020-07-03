Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 липня 2020, Київ 18:14
Фотогалереї

«Мовний майдан» 2012 року, який передував Революції гідності (40 фотографій)

3 липня 2012 року, після ухвалення Верховною Радою так званого «закону Ківалова-Колесніченка», на Європейській площі під «Українським домом» у Києві зібрався безстроковий мітинг на захист української мови як державної. Деякі з учасників акції оголосили голодування. Частина протестувальників залишилася на ніч.

Наступного дня, 4 липня, між мітингувальниками і співробітниками спецпідрозділу «Беркут», стягнутими на місце подій, відбулися сутички із застосуванням подразливого газу.

8 липня, незважаючи на акції протесту, що відбувалися не тільки в Києві, а й у низці інших міст України, президент Віктор Янукович підписав скандальний «закон про мови».

Вуличні протести, які тривали понад два місяці (липень – серпень – вересень 2012 року), отримали назву «Мовний майдан».

До цього протистояння відбувалося у Верховній Раді. Парламентська опозиція намагалася запобігти ухваленню законопроєкту, який внесли народні депутати, члени Партії регіонів Вадим Колесніченко (нині громадянин Росії, переховується від українського правосуддя) і Сергій Ківалов 7 лютого 2012 року.

Після Революції гідності, вже 23 лютого 2014 року, народні депутати проголосували за скасування цього закону, але юридично цю процедуру не було доведено до кінця. Питання конституційного статусу «закону Ківалова-Колесніченка» з лютого 2015 року до кінця лютого 2018 року вирішувалося Конституційним судом України. 28 лютого 2018 року КСУ визнав цей закон неконституційним і таким, що втратив чинність.
&laquo;Мовному майданові&raquo; передувало протистояння у Верховній Раді. Опозиційні депутати блокують трибуну Верховної Ради України, щоб не допустити ухвалення режимом Януковича &laquo;мовного закону Ківалова-Колесніченка&raquo;. Київ, 25 травня 2012 року
1 «Мовному майданові» передувало протистояння у Верховній Раді. Опозиційні депутати блокують трибуну Верховної Ради України, щоб не допустити ухвалення режимом Януковича «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 25 травня 2012 року
&laquo;Мовному майданові&raquo; передувало протистояння у Верховній Раді. Опозиційні депутати блокують трибуну Верховної Ради України, щоб не допустити ухвалення режимом Януковича &laquo;мовного закону Ківалова-Колесніченка&raquo;. Київ, 25 травня 2012 року
2 «Мовному майданові» передувало протистояння у Верховній Раді. Опозиційні депутати блокують трибуну Верховної Ради України, щоб не допустити ухвалення режимом Януковича «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 25 травня 2012 року
Перший день &laquo;Мовного майдану&raquo;, Київ, 3 липня 2012 року. У перший день безстрокової акції протесту частина його учасників оголосила голодування, одягнувши на голови білі пов&rsquo;язки з написом &laquo;Я голодую&raquo;. На фото народні депутати, зокрема, В&rsquo;ячеслав Кириленко (ліворуч) і Андрій Парубій (другий справа)
3 Перший день «Мовного майдану», Київ, 3 липня 2012 року. У перший день безстрокової акції протесту частина його учасників оголосила голодування, одягнувши на голови білі пов’язки з написом «Я голодую». На фото народні депутати, зокрема, В’ячеслав Кириленко (ліворуч) і Андрій Парубій (другий справа)
Долучився до голодування і журналіст Сергій Рахманін. Другий день &laquo;Мовного майдану&raquo;, Київ, 4 липня 2012 року
4 Долучився до голодування і журналіст Сергій Рахманін. Другий день «Мовного майдану», Київ, 4 липня 2012 року
Другий день &laquo;Мовного майдану&raquo;. На плакаті згадано і резиденцію Віктора Януковича &laquo;Межигір&rsquo;я&raquo;. Київ, 4 липня 2012 року
5 Другий день «Мовного майдану». На плакаті згадано і резиденцію Віктора Януковича «Межигір’я». Київ, 4 липня 2012 року
&laquo;Мовний майдан&raquo;. Похід студентів вулицями столиці України. Київ, 4 липня 2012 року
6 «Мовний майдан». Похід студентів вулицями столиці України. Київ, 4 липня 2012 року
Другий день &laquo;Мовного майдану&raquo;, Київ, 4 липня 2012 року. Ліворуч стоїть народний депутат Ярослав Кендзьор
7 Другий день «Мовного майдану», Київ, 4 липня 2012 року. Ліворуч стоїть народний депутат Ярослав Кендзьор
Другий день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 4 липня 2012 року
8 Другий день «Мовного майдану». Київ, 4 липня 2012 року
Другий день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 4 липня 2012 року
9 Другий день «Мовного майдану». Київ, 4 липня 2012 року
Учасники &laquo;Мовного майдану&raquo; біля &laquo;Українського дому&raquo; в Києві, 4 липня 2012 року
10 Учасники «Мовного майдану» біля «Українського дому» в Києві, 4 липня 2012 року
Силовики з підрозділу &laquo;Беркут&raquo; і учасники &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 4 липня 2012 року
11 Силовики з підрозділу «Беркут» і учасники «Мовного майдану». Київ, 4 липня 2012 року
Силовики з підрозділу &laquo;Беркут&raquo; і учасниця &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 4 липня 2012 року
12 Силовики з підрозділу «Беркут» і учасниця «Мовного майдану». Київ, 4 липня 2012 року
&laquo;Мовний майдан&raquo;. Під час використання силовиками &laquo;Беркуту&raquo; подразливого газу. Київ, 4 липня 2012 року
13 «Мовний майдан». Під час використання силовиками «Беркуту» подразливого газу. Київ, 4 липня 2012 року
Віталій Кличко з пораненою рукою після сутички силовиків із учасниками &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 4 липня 2012 року
14 Віталій Кличко з пораненою рукою після сутички силовиків із учасниками «Мовного майдану». Київ, 4 липня 2012 року
Живий ланцюг, щоб не допустити силовиків&nbsp;&laquo;Беркуту&raquo; до решти учасників &laquo;Мовного майдану&raquo;. Другий зліва &ndash; народний депутат Арсеній Яценюк. Київ, 4 липня 2012 року
15 Живий ланцюг, щоб не допустити силовиків «Беркуту» до решти учасників «Мовного майдану». Другий зліва – народний депутат Арсеній Яценюк. Київ, 4 липня 2012 року
Третій день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 5 липня 2012 року
16 Третій день «Мовного майдану». Київ, 5 липня 2012 року
Третій день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 5 липня 2012 року
17 Третій день «Мовного майдану». Київ, 5 липня 2012 року
Третій день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 5 липня 2012 року
18 Третій день «Мовного майдану». Київ, 5 липня 2012 року
Третій день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 5 липня 2012 року
19 Третій день «Мовного майдану». Київ, 5 липня 2012 року
Третій день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 5 липня 2012 року
20 Третій день «Мовного майдану». Київ, 5 липня 2012 року
Народний депутат В&rsquo;ячеслав Кириленко. Четвертий день &laquo;Мовного майдану&raquo;. Київ, 6 липня 2012 року
21 Народний депутат В’ячеслав Кириленко. Четвертий день «Мовного майдану». Київ, 6 липня 2012 року
На колоні будівлі &laquo;Українського дому&raquo; транспарант із написом &laquo;ZEK Йди геть!&raquo;. Київ, 6 липня 2012 року
22 На колоні будівлі «Українського дому» транспарант із написом «ZEK Йди геть!». Київ, 6 липня 2012 року
&laquo;Мовний майдан&raquo;. Київ, 6 липня 2012 року
23 «Мовний майдан». Київ, 6 липня 2012 року
У час &laquo;Мовного майдану&raquo;. Банер із написом &laquo;За мову до кінця&raquo; під час футбольного матчу між збірними України і Чехії. Львів, 15 серпня 2012 року
24 У час «Мовного майдану». Банер із написом «За мову до кінця» під час футбольного матчу між збірними України і Чехії. Львів, 15 серпня 2012 року
Під час &laquo;Мовного майдану&raquo;. Банер із портретами Київського князя України-Русі Володимира Великого, гетьмана Івана Мазепи, лідера ОУН Степана Бандери і написом &laquo;Мова &ndash; це надбання тисячоліття&raquo; під час футбольного матчу між збірними України і Чехії. Львів, 15 серпня 2012 року
25 Під час «Мовного майдану». Банер із портретами Київського князя України-Русі Володимира Великого, гетьмана Івана Мазепи, лідера ОУН Степана Бандери і написом «Мова – це надбання тисячоліття» під час футбольного матчу між збірними України і Чехії. Львів, 15 серпня 2012 року

БІЛЬШЕ

Зображення 16x9

Петро Кагуй

На Радіо Свобода працює з серпня 1994 року. Останнім часом виконує функції старшого веб-редактора.  Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG