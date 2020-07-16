30 років тому Верховна Рада на той час ще Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. За ці роки держава пережила багато пертурбацій. Але, як зазначає газета «День», українці досі, на відміну від більшості своїх сусідів, фактично борються за стартові позиції в гуманітарних, економічних, політичних питаннях. Як приклад газетярі наводять мовне питання, яке чинна влада знову порушує саме на 30-річчя ухвалення Декларації.

«Здавалося б, ця історія давно мала бути врегульована, але вона досі використовується як політичний інструмент різними «п’ятими колонами» за підтримки Москви», – наголошує газета.

Експерт видання, міський голова Винник Володимир Квурт також вважає, що спроба втримувати значну частину українців у російському мовному просторі – це формування електоральної бази колаборантів і «п’ятої колони» Москви. Він вважає, що це спроба скористатися демократичними засадами України і розуміння, що російський мовний простір все ще набагато більший, ніж чисельність росіян за національністю.

«І саме тому так запекло, винахідливо адепти Путіна захищають російську мову, а значить – свою можливість бути обраними до всіх рівнів влади. Вони не полишають надії скористатися псевдореферендумом чи будь-яким іншим владним актом, щоб знову зробити Україну частиною російської імперії та закликати північного диктатора ввести війська», – зазначає експерт. Стаття називається «Як наповнити суверенітет?»

«Заворожене коло» мови». У матеріалі під таким заголовком в газеті «День» директор Інституту української мови НАНУ Павло Гриценко стверджує, що ніхто українців у Росії не трактує як паритетних партнерів і не буде трактувати. «Тому що в нас із Кремлем абсолютно різні вектори і різна шкала оцінок. Ми себе оцінюємо як незалежна держава, а вони нас оцінюють як державу не тільки залежну, а й обов’язково в майбутньому підлеглу», – наголошує мовознавець.

На його думку, питання мови, питання освіти, коли формується майбутнє держави, – це питання, які стоять на порядку денному постійно у «п’ятої колони», яка працює на опонентів України.

«Ми хочемо одразу, щоб у нас були демократичні закони за найвищим рівнем. І, користуючись оцим романтизмом, нам підписують цих «козачків», ці різноманітні проєкти, а ми маємо тільки відбиватися», – зазначає експерт. Це, на його думку, абсолютно неправильна позиція. Тому що в українців має діяти національний прагматизм.

Влада хоче, щоб партія «Слуга народу» на місцевих виборах досягла хороших результатів завдяки рейтингу президента Володимира Зеленського. Та якщо не зможуть внести зміни до Виборчого кодексу, у них будуть проблеми, – стверджує в «Газеті по-українськи» політолог Віталій Бала. Головна інтрига майбутніх виборів у місцеві органи влади – яким буде результат «Слуги народу». Від цього залежатимуть багато процесів у державі, вважає політолог.

Він стверджує, що Зе-команда провалила кадрову політику на регіональному рівні. Тому президент змушений їздити й за рахунок довіри громадян до нього намагатися допомогти «Слузі народу» добитися кращих результатів на місцевих виборах. Про те, наскільки влада буде використовувати адмінресурс на виборах, йдеться в матеріалі «Місцеві вибори відбудуться через 101 день».

«Держава має виховувати адекватних громадян. Давайте виграємо війну, поставимо на кордоні бази НАТО, а тоді поговоримо про ліберальні цінності. Ми до них іще не доросли», – наголошує в тижневику «Країна» письменник і видавець Віталій Капранов.

Він вважає, що широкий загал в Україні не дослухається до інтелектуалів. Інформпростір орієнтований на Москву та Голлівуд. «Будь-яка наша влада ставиться до культури, як до збіговиська жебраків і повій», – зазначає письменник. Тому інформаційне поле України окуповане Росією. Крім заборони серіалів агресора 2014 року, не було спроб цьому протидіяти. Капранов вважає, що виключити російські канали з мережі недостатньо – їх дивляться на супутнику. Навіть книжки з Росії досі їдуть в Україну. «Я дивуюся, як ми не втратили ще більше території за таких умов», – зазначає письменник.