Верховна Рада розгляне законопроєкт Бужанського про мову, попри негативні оцінки комітету та міністерств

13 липня заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи Верховної Ради законопроєкт щодо змін в частині навчання українською мовою у закладах освіти. Автор документу – член фракції монобільшості Максим Бужанський. Про що цей документ? І чому його не рекомендували розглядати в сесійній залі профільний комітет парламенту та низка міністерств?

Євгенія КРАВЧУК, членкиня фракції «Слуга народу»:

Він просто урівнює в правах дітей, які зараз навчаються російською, і дітей, які навчаються угорською, польською, румунською, тобто мовами національних меншин. Такі школи (угорська, румунська і так далі) вони переходять у 2023 році на повноцінну мову навчання українську, а російські школи мають перейти, згідно з діючим законом про мову, у вересні цього року. Тобто фактично він (законопроєкт Бужанського – ред.) урівнює їх у правах.

Внесений він був не під місцеві вибори.

Є рекомендація в залі цей закон відхилити (не було на комітеті єдності навіть у нашій фракції). Якщо взагалі до голосування дійде, то теж можуть бути різні думки.

Василь НІМЧЕНКО, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Я не думаю, що не треба там шукати виборів (це неправильно, це вже приїлось і нагадує політичне базікання).

Те, що вніс Бужанський, є в цьому резон, в його законопроєкті. Є положення, які якраз відсвічують ту проблему, ту проблематику, про яку говорила «Опозиційна платформа – «За життя», про яку наша платформа і мої колеги по фракції, ми ходили до Конституційного суду (ще в тій каденції). І в цій каденції ми теж пішли до суду. І там буде ще розглядатись питання про середню освіту і це все буде вирішуватись. І, повірте, справедливість буде відновлена. Ми будемо працювати в конституційному руслі (статті 10 і 11 уважно треба вивчити і не топтати Конституцію).

Володимир В'ЯТРОВИЧ, член фракції «Європейська солідарність»:

У нормах цього закону, запропонованого паном Бужанським, є зняття обмеження 80 відсотків щодо обов'язкової освіти українською мовою і, відповідно, це, знову таки, – додатковий інструмент для русифікації української освіти.

Законопроєкт кількаразово повертався на доопрацювання нашим комітетом гуманітарної та інформаційної політики і врешті отримав рішення «не підтримувати цей законопроєкт». І, тим не менше, його просувають в політичний порядок денний і навіть в порядок денний цього останнього пленарного засідання Верховної Ради.

Вважаю це абсолютною провокацією і переконаний, що стримати цей закон можуть тільки організовані протести і на вулиці, і в самій сесійній залі.

Михайло ЦИМБАЛЮК, член фракції «Батьківщина»:

Хочете розвивати мови меншин? Будь ласка! Підготуйте законопроєкт (бо в законі про мову є доручення Кабінету міністрів підготувати законопроєкт) і тоді підтримуйте польську, угорську, молдовську, румунську, мови національних меншин (в тому числі і російську).

Але, вибачте мене, коли ми знову починаємо до цього повертатись, це заговорювання теми. Більше того: йдуть місцеві вибори і монобільшість, яка втрачає свій авторитет серед людей (бо люди вже зрозуміли, що обіцялось і що є на сьогоднішній день), просто є бажання заговорити і знову розділити Україну на захід і на схід. Це річ неприпустима.

Я вважаю, що такі автори законопроєктів спеціально шкодять, зумисно шкодять сьогоднішній ситуації в державі.

Соломія БОБРОВСЬКА, членкиня фракції «Голос»:

Це абсолютно зрозумілі і чіткі маніпуляції до початку виборів місцевих для тих регіонів, для яких це важливо. Прикро, що і голова Верховної Ради, і керівництво фракції «Слуг народу» починає ставити перед собою пріоритетом це питання, таким чином не лише ідеологічно розколюючи Верховну Раду, але і всю Україну і суспільство.

У мене величезне прохання до парламенту: просто не чіпати закон про мову, закон про вищу освіту і закон про освіту. Це три закони, до яких втручається фракція монобільшості і подає регулярно свої правки.

Але крім цього законопроєкту Бужанського, є ще інший законопроєкт, який був внесений минулого тижня про викладання іноземною мовою для іноземців, які вчаться в наших навчальних закладах. Це означає, що в Харкові і Одесі будуть викладати не англійською (тому що її не знають), а російською, очевидно.