Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 липня 2020, Київ 22:20
Відео

Верховна Рада розгляне законопроєкт про мову попри негативні оцінки – відео

Верховна Рада розгляне законопроєкт про мову попри негативні оцінки – відео
Embed
Верховна Рада розгляне законопроєкт про мову попри негативні оцінки – відео

No media source currently available

0:00 0:03:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

13 липня заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи Верховної Ради законопроєкт щодо змін у частині навчання українською мовою у закладах освіти. Автор документа – член фракції монобільшості Максим Бужанський. Про що цей документ? І чому його не рекомендували розглядати в сесійній залі профільний комітет парламенту та низка міністерств?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG