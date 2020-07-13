13 липня заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи Верховної Ради законопроєкт щодо змін у частині навчання українською мовою у закладах освіти. Автор документа – член фракції монобільшості Максим Бужанський. Про що цей документ? І чому його не рекомендували розглядати в сесійній залі профільний комітет парламенту та низка міністерств?