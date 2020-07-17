Львівська обласна рада ухвалила звернення на захист української мови

Депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення на захист української мови і про недопущення русифікації України. Обранці провели виїзне засідання у Києві біля Верховної Ради.

Львівські депутати закликали президента Володимира Зеленського проявити державну відповідальність і політичну волю й не допустити ухвалення законопроєкту, до монобільшості і спікера Верховної Ради України зняти із розгляду питання про зміни до мовного закону і припинити дискусії щодо мовного питання, до парламентарів, щоб, у разі винесення цього проєкту на пленарне засідання, вони виступили на захист української освіти й проголосували проти законопроєкту № 2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти».

«Кожен, хто віддасть свій голос за цей проєкт, стане прямим колаборантом і учасником російської гібридної війни проти України, а значить – зрадником України та її європейського вибору. Саме мова є одним із визначальних чинників, що перетворюють українців на єдиний народ і творять міцне підґрунтя державної незалежності і соборності України. Це не просто культурне надбання та засіб комунікації, це наріжний камінь національної безпеки, соціального розвитку та міжнародної суб’єктності нашої держави», – мовиться у зверненні.

Представники фракцій «Слуга народу» і «Опозиційна платформа – За життя» 17 липня 2020 року ініціюють законопроект №2362, внесений народним депутатом Максимом Бужанським. Цей проєкт передбачає зміни до чинних законів про мову й про освіту, а саме скасування з 1 вересня 2020 року переходу учнів 5–11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання, дозвіл викладати «декілька» навчальних предметів російською мовою в усіх українських школах. Також законопроєкт скасовує правило про те, що принаймні 80% освітнього процесу має відбуватися українською мовою. Профільний комітет парламенту рекомендував відхилити законопроєкт.

