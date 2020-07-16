Акція «Руки геть від мови!» біля парламенту України – фоторепортаж

Представники різних політичних партій та громадських організацій 16 липня взяли участь в акції «Руки геть від мови!» біля будівлі Верховної Ради України.

Вони виступали проти законопроєкту народного депутата Максима Бужанського про мову в освітньому процесі. Документ пропонує відтермінувати до 2023 року перехід школярів, які зараз навчаються російською мовою, на українську. Також законопроєкт скасовує правило про те, що щонайменше 80% освітнього процесу має відбуватися державною, українською мовою.



Ці пропозиції критикують представники проукраїнської опозиції в парламенті, вважаючи їх поновленням русифікації та «маніпуляцією» напередодні місцевих виборів. Підписи проти ухвалення цього документа зібрала й низка депутатів монобільшості.



Не підтримувати цей законопроєкт закликали парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики, профільні міністерства, а також мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він вважає, що в разі ухвалення, цей документ звузить сферу застосування української мови.



Під час акції «Руки геть від мови!» деякі мітингарі хотіли створити із шин інсталяцію для Максима Бужанського, однак поліція забрала шини, відбулася невелика штовханина. Також учасники акції поставили невеличкий намет, хотіли встановити ще один, але їм перешкодила у цьому поліція.