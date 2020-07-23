Ткаченко про розвиток української мови: виписувати штраф офіціанту в Одесі – дивний підхід

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода поділився своїм баченням розвитку та просування української мови. На думку міністра, мовне питання не має обговорюватися та вирішуватися винятково в політичних колах.

«Я, наприклад, вважаю, що Гоголь – український письменник, що Булгаков – теж український письменник, що Чехов, який писав у своєму закордонному паспорті «малорос» і виріс в українському Таганрозі, певною мірою надихався і тим, що він виріс в Україні. Закривати очі на те, що ми маємо різноманітну спадщину, на мою думку, не правильно. Але це питання розмови і дискусії, а не політичних баталій. Це питання, яке може визріти в діалозі вчених, які можуть дати нові сенси і смисли того, якою ми можемо вбачати наше надбання в майбутньому. Перегортати сторінки історії і робити залежності від політичної адженди кожного разу різні наголоси на історичних подіях – це путь внікуди», зазначив Ткаченко.

На думку міністра, дискусії довкола мовного питання в Україні часто є поляризованими та не стосуються основної суті.

«Як захиснки, так і противники закону про мову обговрююють не деталі, не суть деяких речей, а обговорюють підхід «ти за чи проти?» Так не працює. Ми живемо в одній країні. Ми маємо розуміти, що люди, які живуть на сході чи на півдні… Виписувати штрав офіціанту в Одесі за те, що він поспілкувався з тобо не українською мовою – таке собі... дивний підхід. А от пропагувати українську мову найкращими зразками мистецтва, мені здається, найбільш виграшною тактикою», – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр також анонсував так звані «круглі столи» – зустрічі за участю вчених, котрі розпочнуться у вересні та відбудуться у семи містах України. На цих зустрічах, за словами міністра, учаснки якраз будуть обговорювати питання мови, релігії та історичних постатей