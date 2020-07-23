В Україні планують створити новий музей сучасного мистецтва – міністр культури

В Україні планують створити ще один музей сучасного мистецтва, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є попередні намітки того, де він буде розташований. Зараз казати не буду. Не хочу. Потрібно зробити роботу, щоб можна було анонсувати такий великий виклик, але це буде цікава концепція», – сказав Ткаченко.

У відповідь на питання про вартість і терміни будівництва, а також наповнення музею міністр заявив: «Найпростіше притягти крани і почати щось будувати. Найголовніше в цій історії не спішити в тому сенсі, що завтра все має бути вирішене. Музей сучасного мистецтва має бути наповнений сенсами. Розуміння того, де він буде розташований і приблизно, в який спосіб рухатися і хто нам може допомагати, на сьогоднішній момент існує».

В Україні вже існує Музей сучасного мистецтва. На сайті установи йдеться, що в ньому зберігаються майже 6000 творів українського живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва ХХ-ХХІ століття.