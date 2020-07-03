Голова Мінкультури повідомив, що фінансування Центру Довженка відновили

Міністерство фінансів підписало паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Центру Довженка, повідомив у фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

«Сума, яку отримає центр – 7,6 мільйона гривень. Тобто ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного «простою», як наслідок карантину. Відповідно до плану, гроші почнуть заходити протягом одного-двох днів. Одразу ж підписав відповідні накази від нашого міністерства щодо розподілення коштів на Мінфін, Держкіно та Держказначейство», – повідомив Ткаченко.

Він додав, що грощі для центру Довженка дозволять відновити його діяльність в нормальному режимі, а співробітники зможуть повернутися до роботи.

«Далі розпочинаємо переходити до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи», – додав міністр.

10 червня провів нараду щодо фінансування Центру Довженка і погодився, що закладові потрібно понад 8 мільйонів гривень.

28 травня Центр Довженка повідомив про обшуки і про настання стану неплатоспроможності. Директор Центру Іван Козленко уточнив, що обшуки із заявою про банкрутство установи не пов’язані. Пізніше поліція вказала що йдеться про справу щодо привласнення і розтрати майна. Сам Козленко повідомив, що йде у відставку.

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