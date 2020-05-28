У Центрі Довженка заявили про обшуки

Директор Центру Довженка Іван Козленко заявляє про обшуки в будівлі установи.

«У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи», ­– написав Козленко у фейсбуці 28 травня.

Він додав, що з «сьогоднішньою заявою це не пов’язано, розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ДАСУ (Державної аудиторської служби – ред.)».

Речниця Служби безпеки у коментарі Радіо Свобода заявила, що наразі не має інформації про обшуки, з поліцією наразі зв’язатися не вдалося.

Раніше сьогодні Національний центр Олександра Довженка заявив про настання стану неплатоспроможності.

«Від початку 2020 року Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою 1806030 «Державна підтримка кінематографії», що пов’язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури й інформаційної політики (МКіП) проєкту паспорту програми. Однією з причин незатвердження паспорту є саботаж керівництвом Державного агентства України з питань кіно своїх обов’язків у частині організації бюджетного процесу й подання в Мінфін занижених показників фінансування Центру всупереч затвердженому МКіП річному плану підприємства і Порядку використання коштів, затвердженого Постановою КМУ від 18 квітня 2018 р. № 339», – йдеться в заяві.

У згаданих центром відомствах ситуацію не коментували.

Керівник Центру Довженка Іван Козленко також заявив, що з власної ініціативи розриває контракт із Міністерством культури з 4 червня.

«Керувати ліквідацією Національного центру Олександра Довженка, розвитку та встановленню міжнародної репутації котрого я присвятив 8 років свого життя, я відмовляюсь», – наголосив Козленко.

Як йдеться в повідомленні на сайті Національного центру Олександра Довженка, Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше ніж 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).