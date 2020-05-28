У Держкіно відреагували на звинувачення Центру Довженка

Голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук відреагувала на заяву Національного центру Олександра Довженка «про настання стану неплатоспроможності».

У центрі заявили, що така ситуація склалася, зокрема через те, що Держкіно подавало занижені показники для фінансування.

«Ця інформація неправдива – це єдине, що вам можу сказати. Я рекомендую ставити питання Міністерству культури. Це заклад Міністерства культури, не наш заклад. А ми лише в рамках нашої програми держпідтримки кінематографу даємо суму грошей. А в цьому році у зв’язку з секвестром бюджету ми подали для всіх скорочені суми», – заявила Кудерчук у коментарі Радіо Свобода.

Голова Держкіно додала, що напряму з Центру Довженка до неї не зверталися з приводу цієї ситуації.

«Контакти з Центром Довженка в нас – тільки в рамках надсилання листів одне одному. З керівником я навіть не знайома. На запрошення познайомитися він не відповів. Щодо фінансування центру, його фінансового стану – це питання до міністерств, не до нас», – додала Кудерчук.

При цьому директор Національного центру Олександра Довженка Ігор Козленко 15 травня заявляв, що Марина Кудерчук ініціювала скорочення державного фінансування центру до 3,4 мільйона гривень замість 8,6 мільйона, передбачених Верховною Радою з підтримки кінематографії на початку травня.

Раніше сьогодні Національний центр Олександра Довженка заявив про настання стану неплатоспроможності.

«Від початку 2020 року Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою 1806030 «Державна підтримка кінематографії», що пов’язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури й інформаційної політики (МКіП) проєкту паспорту програми. Однією з причин незатвердження паспорту є саботаж керівництвом Державного агентства України з питань кіно своїх обов’язків у частині організації бюджетного процесу й подання в Мінфін занижених показників фінансування Центру всупереч затвердженому МКіП річному плану підприємства і Порядку використання коштів, затвердженого Постановою КМУ від 18 квітня 2018 р. № 339», – йдеться в заяві.

У Мінкультури ситуацію поки що не коментували.

Керівник Центру Довженка Іван Козленко також заявив, що з власної ініціативи розриває контракт із Міністерством культури з 4 червня.

«Керувати ліквідацією Національного центру Олександра Довженка, розвитку та встановленню міжнародної репутації котрого я присвятив 8 років свого життя, я відмовляюсь», – наголосив Козленко.

Пізніше Козленко також заявив про обшуки в центрі, але додав, що з «сьогоднішньою заявою це не пов’язано».

У Нацполіції Радіо Свобода уточнили, що обшуками займається поліція Києва. Там пообіцяли надати інформацію трохи згодом.

Як йдеться в повідомленні на сайті Національного центру Олександра Довженка, Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше ніж 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).