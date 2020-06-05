У поліції назвали справу, в якій проводили обшуки в Центрі Довженка

Правоохоронці повідомили, в якій справі проводили 28 травня обшук у Центрі Довженка. Про це йдеться у відповіді, яку відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Києві надіслав у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За інформацією слідчого управління ГУНП у м. Києві, у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції знаходиться кримінальне провадження, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, за фактом можливої розтрати грошових коштів посадовими особами ДП «Національний центр ім. Олександра Довженка», – ідеться в повідомленні.

28 травня Центр Довженка повідомив про обшуки і про настання стану неплатоспроможності. Директор Центру Довженка Іван Козленко уточнив, що обшуки з заявою про банкрутство установи не пов’язані. Він додав, що з «розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ДАСУ (Державної аудиторської служби – ред.)».

Як йдеться в повідомленні на сайті Національного центру Олександра Довженка, Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше ніж 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).