У Міністерстві культури відреагували на заяву про банкрутство Центру Довженка

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) України заявило 28 травня, що «наполегливо працює над вирішенням проблеми з фінансуванням Національного центру Олександра Довженка».

«У зв’язку із секвестром державного бюджету та запровадженням обмежувальних заходів, ініційованими урядом у відповідь на поширення коронавірусної інфекції COVID-19, деякі показники діяльності Центру та його фінансового стану погіршилися. Наразі МКІП активно співпрацює з Міністерством фінансів України для того, щоб забезпечити Центр належним фінансуванням з державного бюджету, що сприятиме відновленню повноцінної діяльності інституції», – ідеться в повідомленні.

Чиновники твердять, що надішлють до Міністерства фінансів України «доопрацьований паспорт бюджетної програми 3806030 «Державна підтримка кінематографії».

Раніше голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук назвала «неправдивою» інформацію Центру Довженка, що кризова ситуація склалася, зокрема, через те, що Держкіно подавало занижені показники для фінансування.

Директор Національного центру Олександра Довженка Ігор Козленко 15 травня заявляв, що Марина Кудерчук ініціювала скорочення державного фінансування центру до 3,4 мільйона гривень замість 8,6 мільйона, передбачених Верховною Радою для підтримки кінематографії на початку травня.

28 травня Національний центр Олександра Довженка заявив про настання стану неплатоспроможності.

Як ідеться в повідомленні на сайті Національного центру Олександра Довженка, Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше ніж 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).