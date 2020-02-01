Нова голова Держкіно Марина Кудерчук запевняє, що фото з нині президентом Володимиром Зеленським та акторами студії «Квартал 95» було зроблене у 2018 році під час офіційної презентації кінофільму «Я, ти, він, вона» в комунальному закладі «Кіноконцертний зал імені О. Довженка» у Запоріжжі, і поза тією зустріччю вона з ними не спілкувалась та не зустрічалась. Про це вона розповіла у коментарі Радіо Свобода.

«Ми організовували презентацію і так, сфотографувалися. На заходах кіно ми спілкуємося з різними людьми, можливо, фотографуємося. Це нормально», – сказала Кудерчук.

Участь у конкурсі на голову Держікно, каже, вона взяла через «бажання долучитися до розвитку українського кіно».

«Я живу тим, що хочу розвивати українське кіно, хочу зробити для нього щось хороше. І зараз мене немає за що критикувати, бо я ще нічого на цій посаді голови Держкіно не зробила. Давайте подивимось на мої результати», – зазначила вона у коментарі Радіо Свобода.

Кудерчук визнає, що її досвід в кіноіндустрії є невеликим – усього три роки, – однак наголошує, що він – «досить насичений».

«Також не потрібно забувати, що для Держкіно я маю досвід роботи на державній службі і освіту у сфері державного управління. Це все ж таки державне агентство», – зазначила вона.

Серед пріоритетів як голови Деркіно Кудерчук назвала – прозорість державної фінансвої підтримки, розвиток української кіношколи, збільшення кількості показів українських фільмів в кінотеатрах та цікавість глядачів, співпраця у виробництві кіно з іншими країнами, достойне представлення країни на міжнародних кінофестивалях.

Кудерчук відкидає закиди щодо заборони нею показів українських фільмів у комунальному закладі «Кіноконцертний зал імені О. Довженка».

«У кінотеатрі ми організовували покази навіть тих українських фільмів, які не були в широкому прокаті. Наприклад, про жінок АТО. До нас часто зверталися і просили показати авторські українські фільми. При цьому допрем’єрні покази українських фільмів ми могли проводити безкоштовно. Стільки українських фільмів в Запоріжжі, як за останні роки, ніколи не було. Мені за свою роботу не соромно», – розповіла вона.

Окремо Кудерчук стверджує, що не забороняла фільмів «Червоний» та «Таємний щоденний Симона Петлюри».

«Червоний» ми два рази пускали в прокат. А в перший день виходу «Петлюри» фасад кінотеатру облили червоною фарбою. Ми звернулись до Держкіно, поліції та СБУ. Фільму не було тільки того дня, – в день показу, але потім був. Були дні, коли у залі сиділа якась бабуся і чотири правоохоронці, які слідкували, щоб не було провокацій. А пізніше ми окремо домовлялися з режисером, щоб показати «Таємний щоденний Симона Петлюри» на одне з державних свят», – говорить вона.

Про те, що головою Держкіно обрано Марину Кудерчук, стало відомо 29 січня, коли міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив про таке рішення уряду у Telegram.

Попереднім місцем роботи Кудерчук була Запорізька облдержадміністрація, де вона була заступником голови із 7 листопада 2019 року.

Із кіноіндустрією Кудерчук пов’язує лише робота заступником директора та директором комунального закладу «Кіноконцертний зал імені О. Довженка» Запорізької міської ради в 2017–2019 роках, Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю.

Кабінет міністрів України вирішив провести новий конкурс на посаду голови Державного агентства України з питань кіно у жовтні 2019 року.

На попередньому конкурсі найбільше балів серед шести його учасників набрала генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінкевич, однак все одно не пройшла.

Конкурс проводило Національне агентство України з питань державної служби. Кандидата на посаду затверджують після співбесіди у Кабінеті міністрів.