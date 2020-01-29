Головою Держкіно стала Марина Кудерчук

Головою Державного агентства України з питань кіно стала Марина Кудерчук. Про таке рішення уряду повідомив у Telegram міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Попереднім місцем роботи Кудерчук була Запорізька облдержадміністрація, де вона була заступником голови із 7 листопада 2019 року. Із кіно опосередковано її пов’язує лише робота заступником директора та директором комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О. Довженка» Запорізької міської ради в 2017–2019 роках.

Кабінет міністрів України вирішив провести новий конкурс на посаду голови Державного агентства України з питань кіно у жовтні 2019 року.

На попередньому конкурсі найбільше балів серед шести його учасників набрала генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінкевич, однак все одно не пройшла.

Конкурс проводило Національне агентство України з питань державної служби. Кандидата на посаду затверджують після співбесіди у Кабінеті міністрів.