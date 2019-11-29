Уряд проведе новий конкурс на посаду голови Держкіно

Кабінет міністрів України вирішив провести новий конкурс на посаду голови Державного агентства України з питань кіно. Про це на пресконференції у «Укрінформі» 29 жовтня повідомив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

«Позавчора рішенням Кабінету міністрів оголошено новий конкурс», – зазначив Бородянський.

На попередньому конкурсі найбільше балів серед шести його учасників набрала генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінкевич, однак все одно не пройшла.

«Якщо буде судове рішення, що були якісь порушення, то відповідно, треба буде поновити права цієї людини, і від того, яким буде рішення суду, залежатиме те, як держава має на це реагувати. Ми не можемо передбачити, що саме буде написано у рішенні суду», – заявив з цього приводу перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

Конкурс проводило Національне агентство України з питань державної служби. Кандидата на посаду затверджують після співбесіди у Кабінеті міністрів.