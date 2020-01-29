«Навіщо була ця показуха з конкурсом?» Соцмережі обговорюють призначення голови Держкіно

29 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив ім’я нової голови Держкіно – нею стала заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Марина Кудерчук. Майже одразу в соцмережах почали обговорювати досвід роботи Кудерчук, який переважно не був пов’язаний із кіно. Деякі коментатори звернули увагу на те, що Кудерчук нібито висловлювала підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

«Головою Державного агентства України з питань кіно стала Марина Кудерчук», – таке лаконічне повідомлення оприлюднив у своєму телеграмі міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Це ім’я спершу нічого не сказало зацікавленим у темі користувачам соцмереж. Редакторка відділу «Культура» видання LB.ua Дарія Бадьор так і прокоментувала спершу цю новину: «who?» (з англійської – «хто?»). Але згодом розширила свій коментар, звернувши увагу на те, що нова очільниця не має багаторічного досвіду роботи в кіно.

«На сторінці Марини у фейсбуці – низка аватарок і обкладинок із квіточками та підтримка Зе-команди (команди Володимира Зеленського – ред.) Нуль експертизи по індустрії, яку раптом вирішила спробувати очолити. Пахне ерою Януковича, якщо мене б спитали», – написала редакторка останнє речення англійською в російськомовному пості.

Журналістка видання «НВ» Крістіна Бердинських оприлюднила фото, яке, за її словами, Кудерчук виклала в грудні 2018 року. На ньому чиновниця – в одному кадрі з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським. Наразі світлини немає у відкритому доступі на сторінці Кудерчук.

«І навіщо була ця показуха із конкурсом взагалі?», – запитує журналістка.

Під «показухою» мається на увазі, очевидно, конкурс на посаду голови Держкіно, який проводили двічі. Переможниця першого відбору – генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич – не була затверджена на посаду за результатами співбесіди, попри те, що на першому етапі набрала найбільшу кількість балів серед учасників.

Другий конкурс Бородянський анонсував 29 жовтня 2019 року, однак Сінькевич відмовилася брати в ньому участь і заявила про судовий позов проти конкурсної комісії.

Своєю думкою поділився й політв’язень та режисер Олег Сенцов.

«Справді не мені, самоучці з одним сирим дебютом, коментувати призначення голови Держкіно, але невже це кращий фахівець за Юлію Сінькевич?» – запитав він.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький побажав Кудерчук успіхів, зауважив, що «перед нею серйозні виклики», і зажадав «пояснень від уряду».

«Чим нова кандидатка краща і фаховіша від Юлії Сінькевич, продюсера Одеського кінофестивалю, яку між іншим підтримував міністр культури? І яку уряд відмовився призначати. Може, прем’єр-міністр пояснить? Пане (Олексій – ред.) Гончарук, вам не соромно перед українськими кінематографістами, які вперше зробили українське кіно культурним явищем за останні п’ять років? Так, я розумію, що, швидше за все, рішення приймали на Банковій, але чому ви всі, шановні урядовці стаєте «кращими учнями»?» – запитує парламентар.

Олексій Гончарук наразі публічно слова Княжицького не коментував.

Новину про призначення голови Держкіно сама Сінькевич прокоментувала небагатослівно: «Висновки: кожен може намалювати «Чорний квадрат» Малевича».

Речник міністра Володимир Драбчук пояснив Радіо Свобода, що уряд лише затвердив кандидатуру, обрану Національним агентством з питань державної служби (НАДС).

Радіо Свобода не змогло зв’язатися з НАДС і надіслало запит, щоб отримати коментар відомства.

На сайті НАДС ім’я Кудерчук є в переліку допущених до співбесіди.

На цьому тлі уряд звинувачують в ігноруванні результатів конкурсу. Своє обурення висловив продюсер Ігор Кондратюк.

«Отже, ця дівчина, яку з кіно пов’язує лише робота директором муніципального кінотеатру в Запоріжжі, є професійнішою, ніж генпродюсерка Одеського МКФ Юлія Сінькевич, яку «зарубав» Кабмін (хоча Юлія й виграла конкурс, оголошений самим... Кабміном!)? Ви серйозно? Аж цікаво стало – чим/де/як ця «кінононейм» Марина заслужила керувати Держкіно?» – запитує Кондратюк.

І одразу ставить інше запитання: «чи призначив би Гройсман головним держкондитером України просту продавчиню ларька кондвиробів у Новій Каховці?»

Редакторка видання «Заборона» Юліана Скібіцька не виключає, що Кудерчук – «крутий реформатор», але вказує на її попередню роботу в кінотеатрі імені Довженка в Запоріжжі.

«Ви щось знаєте про успішний досвід кінотеатру Довженка в Запоріжжі? Правильно, його немає. Звичайне комунальне підприємство, яке працює в збиток», – зауважує Скібіцька.

«Людина йде з посади, на якій пробула менше трьох місяців»

Попереднім місцем роботи Кудерчук була Запорізька облдержадміністрація, де вона була заступником голови із 7 листопада 2019 року. У 2017–2019 роках вона працювала заступником директора та директором комунального закладу «Кіноконцертний зал імені Олександра Довженка» Запорізької міської ради. Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю.

Директорка кінотеатру «Ліра» Ірина Плехова звернула увагу на те, що і Кудерчук, і Сінькевич займалися кінофестивалями.

«KPI («ключові показники ефективності» – ред.) у дії, або нові соціальні ліфти в кіноіндустрії. Одеський міжнародний vs Запорізький міжнародний... Триста підписників на сторінці фестивалю, який подарував нам голову Держкіно. Все що треба знати про KPI-політику», – резюмує Плехова.

А головна редакторка проєктів «Доступ до правди» та «Жінки – 50% успіху України» Леся Ганжа дивується тому, що чиновниця змінила місце роботи вже через кілька місяців після призначення заступницею голови ОДА.

«Людина подається на посаду заступниці голови губернатора з аграрних питань, проходить конкурс, обіймає посаду у листопаді 2019 року, а в січні 2020 року – ні сіло ні впало стає головою Держкіно України... Тобто людина йде з посади, державної, відповідальної, де на неї розраховували, на якій пробула менше трьох місяців. Це що, такий відповідальний крок? Для такого кроку має бути вагома підстава, як на мене», – зауважує журналістка.

Громадський діяч Андрій Смолій назвав призначення «демонтажем» українського кіно і нагадав, що за часів роботи Кудерчук у кінотеатрі «Довженко» цей заклад нібито відмовився показувати фільм про бійця Української повстанської армії «Червоний» на День незалежності.

«Проте, головним досягненням цієї людини є прийом в своєму залі «95 кварталу». Все. Більше ця людина не зробила нічого для українського кіно та культури. На цьому на кінометографу можна ставити сміливий хрест. Про що може йти мова далі? Про яку культуру? Мову? Українську культуру планомірно демонтовують та перетворюють на малоросійський квартал. Все українське втоптують та множать на нуль. Цього і варто було очікувати», – впевнений Смолій.

Сама Кудерчук коментувала ситуацію з фільмом «Червоний» у 2017 році місцевому запорізькому виданню «061.ua». Вона стверджувала, що компанія-виробник фільму поставила умови, на які кінотеатр не зміг піти, але зрештою сторони досягли компромісу.

Кудерчук не уточнила, з ким саме вела переговори. Над «Червоним» працювали три компанії: українські «Одеська кіностудія», «ІнсайтМедіа» та литовська Artbox.

Економіст Володимир Ланда взагалі стверджує, що конкурс на посаду виграла інша людина.

«Переможець конкурсу Сергій Зленко працює в кіноіндустрії друге десятиліття, позаминулого року став членом Європейської кіноакадемії. Ви можете подаватися на конкурси на державну службу. І можете навіть їх виграти. Але вас все одно нікуди не призначать», – підсумовує він.

Сам Сергій Зленко не заявляє про свою перемогу в конкурсі, але каже, що про результати своєї співбесіди дізнався з того ж таки телеграм-каналу Бородянського. Зленко розповів, що, окрім міністра, на співбесіді спілкувався з його заступником Анатолієм Максимчуком.

«Розмова була дуже щільна і предметна. Я представив своє бачення розвитку Держкіно на найближчий рік і на п’ять років. Встигли обсудити дуже багато практичних питань і ситуацій, що стосувалися кіногалузі. Зокрема, ми обговорювали: управління кадрами, процедури проведення чесних і прозорих конкурсів на держпідтримку, стратегію залучення іноземних продюсерів на кешрібейти, підвищення частки національного кінопродукту на екранах, запровадження електронного квитка і багато інших. Дискусія була конкретна і фахова. За результатами саме цієї співбесіди суб’єкт призначення визначився з однією з п’яти кандидатур, яка і була рекомендована до призначення. Це була єдина процедура і комунікація по конкурсу за цей період. Після того я сьогодні разом з усіма побачив новину в телеграмі Міністра», – пише він.

Зленко додає: ще не знає, чи буде брати участь у конкурсі на посаду заступників голови Держкіно.

Радіо Свобода зв’язалося із Мариною Кудерчук, але вона попросила зателефонувати їй пізніше увечері 29 січня. Ми оприлюднимо її позицію, коли отримаємо.