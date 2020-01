Головним претендентом на «Оскара» став фільм «Джокер» – 11 номінацій

У понеділок, 13 січня, у Лос-Анджелесі Американська академія кіномистецтва назвала фільми, які виборюватимуть цього року найпрестижнішу світову кінопремію – «Оскар». Лідером за кількістю номінацій є фільм «Джокер» Тодда Філліпса, який отримав номінації в 11 категоріях. Загалом картини змагатимуться у 24-х номінаціях.

Історія життя невдахи-лиходія номінована в категорії найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий актор, Хоакін Фенікс, а також ще у восьми інших номінаціях.

11 номінацій «Джокера» цілковито збігаються з вибором іншої кінопремії BAFTA, яка оголосила своїх номінантів минулого тижня.

Фільми «Ірландець», сага про організовану злочинність післявоєнної Америки з Робертом Де Ніро, «1917» про події Першої світової війни, та «Одного разу... в Голлівуді» – новий трілер Квентіна Тарантіно з зірковим складом акторів – Бред Пітт, Леонадро Ді Капріо, Аль Пачіно, отримали по 10 номінацій кожний.

Британські актори Синтія Еріво, Ентоні Гопкінс, Джонатан Прайс та Флоренс П’ю змагатимуться за акторські нагороди.

Номінанти на «Оскар»

Найкращий фільм:

«Ірландець»

«1917»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькі жінки»

«Шлюбна історія»

«Одного разу в Голлівуді»

«Паразити»

«Аутсайдери»

Найкращий режисер:

Квентін Тарантіно («Одного разу в Голлівуді»)

Сем Мендес («1917»)

Мартін Скорсезе («Ірландець»)

Тодд Філліпс («Джокер»)

Пон Чжун Хо («Паразити»)

Найкращий актор:

Хоакін Фенікс («Джокер»)

Антоніо Бандерас («Біль та слава»)

Джонатан Прайс («Два папи»)

Леонардо Ді Капріо («Одного разу в Голлівуді»)

Адам Драйвер («Шлюбна історія»)

Найкраща актриса:

Синтія Ерайво («Гаррієт»)

Рене Зеллвегер («Джуді»)

Скарлетт Йоханссон («Шлюбна історія»)

Сірша Ронан («Маленькі жінки»)

Шарліз Терон («Секс-бомба»)

Найкращий актор другого плану:

Том Генкс («Прекрасний день по сусідству»)

Ентоні Гопкінс («Два папи»)

Аль Пачіно («Ірландець»)

Джо Пеші («Ірландець»)

Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»)

Найкраща актриса другого плану:

Кеті Бейтс («Справа Річарда Джуелла»)

Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)

Флоренс Паг («Маленькі жінки»)

Лора Дерн («Шлюбна історія»)

Марго Роббі («Секс-бомба»)

Найкращий оригінальний сценарій:

«Ножі наголо»

«Шлюбна исторія»

«1917»

«Одного разу в Голлівуді»

«Паразити»

Найкращий адаптований сценарій:

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькі жінки»

«Два папи»

Найкращий анімаційний фільм:

«Я втратив своє тіло»

«Як приручити дракона 3»

«Втрачена ланка»

«Історія іграшок 4»

«Клаус»

Найкращий Міжнародний повнометражний фільм:

«Тіло Боже» (Польща)

«Країна меду» (Північна Македонія)

«Знедолені» (Франція)

«Біль та слава» (Іспанія)

«Паразити» (Південна Корея)

Найкраща музика:

«Шлюбна історія»

«Джокер»

«Маленькі жінки»

«1917»

«Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

Найкраща пісня:

I Can't Let You Throw Yourself Away («Історія іграшок 4»»)

(I'm Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)

I'm Standing With You («Breakthrough»)

Into The Unknown («Крижане серце 2»)

Stand Up («Герріет»)

Найкраща робота художника-постановника:

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Одного разу в Голлівуді»

«Паразити»

Найкращий дизайн костюмів:

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Одного разу в Голлівуді»

«Маленькі жінки»

Найкраща операторська робота:

«Ірландець»

«Маяк»

«Джокер»

«Одного разу в Голлівуді»

«1917»

Найкращий монтаж:

«Аутсайдери»

«Джокер»

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«Паразити»

Найкращий звук:

«Аутсайдери»

«Джокер»

«До зірок»

«1917»

«Одного разу в Голлівуді»

Найкращий звуковий монтаж:

«Аутсайдери»

«Джокер»

«Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

«1917»

«Одного разу в Голлівуді»

Найкращі візуальні ефекти:

«Месники: Фінал»

«Ірландець»

«Король Лев»

«1917»

«Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

Найкращий грим та зачіски:

«Скандал»

«Джокер»

«Джуді»

«Малефісент: Повелителька темряви»

«1917»

Найкращий документальний фільм:

«Американська фабрика» (American Factory)

«Країна меду» (Honeyland)

«Печера» (The Cave)

«На межі демократії» (Edge of Democracy)

«Для Самі» (For Sama)

Цього року, як і минулого, церемонія вручення премії пройде без ведучого. Такий формат отримав схвальні відгуки, організатори вирішили його не змінювати. Вручатимуть нагороди зірки та інші представники кіноіндустрії.

Зміни торкнулися й номінацій. Зокрема, організатори вирішили змінити застарілі назви. Тепер «Найкращий фільм іноземною мовою» перейменували на «Міжнародний повнометражний фільм» (саме за потрапляння в цю номінацію змагався український фільм «Додому», який експерти називали одним із найкращих українських фільмів минулого року). У деяких номінаціях за нагороду зможуть позмагатися більше кінострічок.

Телеканал ABC відповідатиме за трансляцію. Букмекери вже починають приймати ставки на ймовірного переможця. Місце проведення залишилося незмінним за останні 19 років – театр Долбі у Лос-Анджелесі. 9 лютого трансляція 92-ї церемонії стартуватиме о 20-й годині за місцевим часом (о 3-й ночі 10 лютого за київським часом).