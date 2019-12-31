Найочікуваніші українські фільми 2020 року

Одна із найдорожчих стрічок в історії сучасного українського кіно, фільм про перемогу України у війні із Росією та Шевченко-самурай. В наступному році глядачів чекає близько 40 прем’єр українських художніх фільмів. Більшість з них профінансовані в різній мірі Держкіном, інші - Міністерством культури та Українським культурним фондом. Радіо Свобода публікує свою версію найочікуваніших українських стрічок 2020 року. Чи виправдають вони сподівання гладачів, побачимо вже скоро у кінотеатрах країни. Мої думки тихі режисер Антоніо Лукіч, сценаристи: Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко Один з найочікуваніших фільмів року від молодого українського режисера Антоніо Лукіча – комедія про вічну проблему батьків та дітей.

Звукорежисер і музикант Вадим, зазнавши безлічі невдач у роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Для нього ‒ це шанс покинути Україну і вирушити до Канади. Однак головним супутником у новій роботі Вадима раптово стає людина, яка для цього аж ніяк не годиться, – його мама.



дата виходу ‒ 16 січня 2020 Віддана режисер Христина Сиволап, сценаристи: Аліна Семерякова, Софія Андрухович



«Віддана» ‒ «один з найбільш вишуканих та красивих фільмів вітчизняного кінематографу». Так принаймні запевняють глядачів творці фільму.

Сюжет: середина ХIX століття, Станіславів (нині Івано-Франківськ). Доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але рятує рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. Чоловік вирішує виховувати їх разом. Дівчата підростають, Аделя одружується, а Стефа продовжує бути її служницею. Але вони досі не розуміють, хто вони одна одній: сестри та подруги, чи служниця та господиня.



Стрічка створена за мотивами бестселера української письменниці Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Саундтреком фільму стала пісня «Вільна», яку заспівали Тіна Кароль та Юлія Саніна (THE HARDKISS),а текст до пісні написала реперка alyona alyona.

Для «Відданої» пошили понад 150 костюмів та зібрали близько 300 різноманітних образів жителів кінця ХІХ-го початку ХХ-го століть. Стрічка наповнена багатьма візуальними ефектами та комп’ютерною графікою.



дата виходу ‒ 16 січня 2020 Наші котики режисер та сценарист Володимир Тихий



2014-й, розпал війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Це один з перших українських фільмів, який без пафосу прагне розповісти про війну на Донбасі. Творці фільму називають його «патріотичною неполіткоректною комедією». У стрічці режисер Володимир Тихий хотів відійти від героїчного канону та табуйованих тем. Чи вдасться «Нашим котикам» через комедійну форму підняти важливі проблеми – побачимо невдовзі у кінотеатрах. Дата виходу ‒ 30 січня 2020 року Черкаси режисер Тимур Ященко, сценаристи: Тимур Ященко, Роберт Квільман Воєнна драма про мужню оборону українськими моряками свого судна ‒ тральщика «Черкаси». Фільм заснований на реальних подіях.

Екіпаж «Черкас» під час анексії Криму три тижні чинив опір російським військовим і був єдиним з 13 українських кораблів, який не спустив українського прапору. В кінці березня корабель штурмом взяли два російські вертольоти Мі-35 та три швидкісні катери.



Творці обіцяють фільм про звичайних людей, які «у вирішальний час зрозуміли, у чому їхнє призначення, і що таке Батьківщина».



Дата виходу ‒ 27 лютого 2020 року Толока режисер та автор сценарію: Михайло Іллєнко



Ідея фільму виникла у режисера Михайла Іллєнка ще у 1967 році. Стрічка створена за мотивами балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». Дія фільму охоплює понад 400 років і 14 важливих епізодів історії України: війну на Донбасі, анексію Криму, аварію на ЧАЕС, Другу світову війну, сталінські репресії, Голодомор, Українську революцію 1917 року, Полтавську битву.

«Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і сотні поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн. Вік української хати короткий – від війни до війни. Якби не толока, не було б де й зустріти свого коханого. Але жодна хата в Україні ніколи не була «скраю»», ‒ так розповідають про своє кіно творці «Толоки».



дата виходу ‒ 12 березня 2020 року Тарас Шевченко: Перший Самурай режисер Роман Перфільєв Фантастично-комедійний вестерн «Тарас Шевченко: Перший Самурай» ‒ це альтернативна історія життя українського Кобзаря.

Тарас Шевченко зустрічає самурая. Вони проходять шлях сповнений випробувань, щоб врятувати кохану поета від панського поневолення. Шевченко володіє катаною та стріляє з двох пістолетів, а його ворог ‒ наркодилер Яромир. Цей фільм про внутрішню трансформацію людини: від кріпака, який хоче втекти за кордон, ‒ до «самурая», який лишається і бореться за свою долю, стверджує автор ідеї фільму та режисер Роман Перфільєв. «Тарас Шевченко: Перший Самурай» ‒ це чергова спроба осучаснити постать великого письменника та зробити її популярною для молоді. Фільм у 2018 році переміг на конкурсі патріотичного кіно від Міністерства культури. дата виходу ‒ квітень 2020 року Пофарбоване пташеня режисер та сценарист: Вацлав Маргоул Друга світова війна. Батьки-євреї, щоб врятувати свого маленького сина, відправляють його в село до тітки. Невдовзі вона помирає. Хлопчик змушений йти звідти, щоб знайти собі притулок. Так починаються його довгі поневіряння у світі жорстокості й ненависті.

Фільм відзнятий за однойменним світовим бестселером американського письменника польсько-єврейсько походження Єжи Косинського. В книжці, як і у фільмі, зображено безліч сцен насильства та сексуальних відхилень. На думку деяких критиків, саме це дозволило без прикрас показати жахіття Другої світової. Інші вказують на надмірну жорстокість. З фільму та книги неможливо зрозуміти, в якій саме із країн Східної Європи розгортаються події. Саме для цього режисер стрічки Вацлав Моргул вперше в історії кінематографу використовує для діалогів героїв міжслов'янська мову ‒ штучну мову, яку має найхарактерніші елементи всіх слов’янських мов.

Пофарбоване пташеня ‒ це фільм спільного виробництва Чехії, України та Словаччини. Фільм увійшов до короткого списку претендентів на «Оскар», висунутий від Чехії. дата показу ‒ квітень-травень 2020 року Я працюю на цвинтарі режисер Олексій Тараненко, сценарій Павло Белянський. Олександр має страшну таємницю і намагається втекти від свого минулого. Він відкриває бізнес на цвинтарі ‒ продає пам’ятники. Олександр сподівається, що там його мало хто турбуватиме. Але у життя інші плани.

Головні ролі у фільмі зіграли український актор Віталій Салій та польська акторка Вікторія Городецькая. Повнометражний фільм «Я працюю на цвинтарі» відзнятий за мотивами однойменної книги українського блогера Павла «Паштета» Белянського. Погані дороги режисер та сценарист Наталія Ворожбит



Чотири новели про Донбас під час війни. В них розповідаються історії реальних людей ‒ військових та цивільних, які перебувають по обидві сторони розмежування. В кожній новелі герої проходять тест на людяність ‒ чи зможуть вони перейти межу дозволеного чи ні, в умовах, коли завтра може й не настати?

«В жорстоких умовах війни людина проявляється як з кращого, так і з гіршого боку. Я брала з реального життя такі ситуації, які дозволяють найбільш яскраво проявити ці якості, де не завжди зрозуміло, що добре і що погано», ‒ розповідає режисерка стрічки Наталья Ворожбит.

Для відомої сценаристики фільму «Кіборги» ‒ це перший режисерський дебют у кіно. «Погані дороги» ‒ це екранізація однойменної п’єси самої Ворожбит.



Дата виходу ‒ 2020 рік Цензорка режисер Петер Керекес Ірина працює і живе у жіночій колонії під Одесою. ЇЇ робота ‒ «вичитувати» ‒ цензурувати ‒ листи до ув'язнених. У колонії відбувають також покарання жінки із своїми дітьми. Коли малюкам виповнюється три роки ‒‒ їх забирають. Зазвичай у дитячі будинки. Засуджені матері розлучаються з дітьми іноді назавжди. Це все бачить Ірина. У її житті присутні безліч страждань і мук, та всі вони не про неї. Але історія Лесі, однієї з тих, хто втратив свою дитину, змінює життя «цензорки».



«Цензорка» ‒ драматичний фільм словацького режисера Петера Керекеса, створений у копродукції України та Словаччини. Зйомки проходили під Одесою, де відтворили колонію. дата показу ‒ друга половина 2020 року Помилка в діагнозі (Ми є... Ми поруч) режисер та сценарист Роман Балаян



Знаний лікар-хірург помиляється в діагнозі семирічного хлопчика, сина своїх друзів і свого хрещеника, – і той помирає в нього на операційному столі. В шокованому стані Олексій пише заяву про звільнення. З ним починають траплятися містичні історії. Лише в кінці шляху Олексій дізнається правду.

Це перший за більше ніж десять років фільм відомого українського режисера Романа Балаяна. Всі події у фільмі розгортаються у Києві. Роман Балаян вирішив зробити стрічку чорно-білою. дата показу ‒ осінь 2020 року Із зав'язаними очима режисер: Тарас Дронь, сценрій: Тарас Дронь, Якуб Присак В Україні закінчилась війна. Юля, спортсменка зі змішаних єдиноборств, не дочекалася з фронту нареченого, якого визнали загиблим. Рідні вважають, що вона повинна жити в нескінченній жалобі за героєм. Під тиском Юля хоче порвати із своїм минулим ‒ кидає спорт, заводить стосунки з непростим бойфрендом Максом. Але Юля ще не знає, що минуле не готове відпустити її. Перед нею виклик ‒ щоб прийняти чи відкинути його ‒ у неї є одна ніч.

Сценарій фільму написаний із реальної історії. Актриса Марина Кошкіна півроку проходила спеціальну підготовку ‒ всі бої у фільмі виконала без дублерів.

Картинка фільму буде незвичною для українського кіно. Адже Режисер Тарас Дронь та оператор Олександр Поздняков вчилися разом у польській кіношколі в Лодзі. дата виходу ‒ осінь 2020 року Довбуш режисер Олесь Санін



Це один із найдорожчих фільм в історії українського кіно. Попередньо бюджет стрічки склав близько 90 мільйонів гривень.

«Довбуш» ‒ це фільм про Олексу Довбуша ‒‒ ватажка опришків ‒‒ народних повстанців в Карпатах та Галичині.

Про Довбуша знімали фільми вже неодноразово. Та режисер нової стрічки Олесь Санін обіцяє зробити сучасний та актуальний фільм, який буде комерційно успішним й цікавим практично всім.



Дата виходу ‒ 10 листопада 2020 Атлантида режисер, сценарист, оператор Валентин Васянович



2025 рік, Україна перемогла у війні із Росією і повернула окуповані території. Солдат з посттравматичним розладом, повертається у рідне місто на Донбасі повністю зруйноване війною.