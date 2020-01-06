Серіал «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» як найкращий мінісеріал

Серіал каналу HBO «Чорнобиль» 5 січня відзначили на присудженні премії «Золотий глобус». Багатосерійна історія про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції отримала статуетку як найкращий мінісеріал.

Церемонія нагородження відбулася в Каліфорнії. Окрім п’ятисерійного «Чорнобиля», на «Золотий глобус» у цій категорії були номіновані екранізація роману Джозефа Геллера «Пастка-22», біографічний мінісеріал «Фоссе/Вердон», історія про засновника каналу Fox News «Найгучніший голос» та ще одне засноване на реальних подіях шоу «Неймовірне».​

До лонг-ліста «Золотого глобусу» також потрапив фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому», однак не потрапив до переліку номінантів в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

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Найкращий драматичним фільмом визнали воєнну драму «1917», найкращим мюзиклом чи комедією – «Одного разу… в Голівуді». Нагороду за найкращу драматичну роль отримали Рене Зельвегер («Джуді») та Хоакін Фенікс («Джокер»).

У вересні 2019 року «Чорнобиль», створений Крейгом Мейзіном, також отримав три премії «Еммі» в номінаціях «Кращий мінісеріал», «Режисура мінісеріалу, фільму та драматичної програми» та «Сценарій мінісеріалу, фільму та драматичної програми».

Серіал «Чорнобиль» у травні став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він має найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.