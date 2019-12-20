Rolling Stone: українське «Плем’я» серед 50 найкращих фільмів десятиліття

Авторитетне видання Rolling Stone внесло український фільм «Плем’я» режисера Мирослава Слабошпицького до 50 найкращих фільмів десятиліття, що минає.

«Плем’я» розташувалося на 48-й позиції, обійшовши «Чорну Пантеру» та «Одного разу в Голівуді».

На першій позиції розташувалася картина 2016-го року «Місячне сяйво», за ним іде «Соціальна мережа» (2010), а замикає трійку найкращих картин «Корпорація «Святі мотори» (2012).

«Плем’я» було першим повнометражним фільмом у кар’єрі Мирослава Слабошпицького. На Каннському кінофестивалі у 2014 році фільм здобув відразу три нагороди, зокрема й Гран-прі. «Плем’я» розповідає про життя в інтернаті глухонімих підлітків.