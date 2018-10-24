«Я загорівся» – Слабошпицький про роботу над фільмом разом із Бредом Піттом і Дарреном Аронофскі

Український режисер Мирослав Слабошпицький працюватиме над екранізацією книги Джона Вейлента «Тигр» – це він підтвердив у коментарі Радіо Свобода. Раніше таку інформацію оприлюднило видання Variety.

За даними ЗМІ, продюсуватимуть стрічку компанії режисера Дарена Аронофскі Protozoa і актора Бреда Пітта Plan B.

Раніше очікувалось, що режисером стане саме Аронофскі (відомий за фільмами «Ной», «Мати!», «Реслер»), зазначають журналісти Variety. Але сам Слабошпицький пояснив, що така зміна – поширене явище в ході роботи над проектом фільму.

«Я отримав цей сценарій від своїх агентів, серед інших сценаріїв. Оскільки є агент в Сполучених Штатах в агентстві Created Artists Agency. З 2015 року в мене з ними угода», – пояснює він.

За словами режисера, пропозиція взятись за екранізацію книги Вейлента його зацікавила.

«Я не шукаю в кіно тільки історію, я шукаю щось, що могло б мене зачепити, що могло б мене змусити витратити кілька років свого життя на те, щоб цей фільм був. І я загорівся насправді цією історією. Ну а далі почалися якісь розмови, обговорення і все таке інше», – розповів Слабошпицький.

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Він не поділився деталями щодо виробництва фільму, пославшись на угоди про нерозголошення.

Книга Джона Вейлента «Тигр. Правдива історія помсти і виживання» вийшла 2010 року, тоді ж були придбані права на її екранізацію. Вона заснована на реальних подіях і розповідає про протистояння амурського тигра й людини в Приморському краї на сході Росії.

Мирослав Слабошпицький з 2002 по 2014 роки проживав в Росії, потім повернувся до України. Його перший повнометражний фільм «Плем’я» на Каннському кінофестивалі 2014-го року здобув відразу три нагороди, зокрема й Гран-прі.